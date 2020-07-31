Кравчук назвал два компромисса, на которые он готов пойти по Донбассу

Первый президент готов предоставить Донбассу "особую систему управления" и создать там свободную экономическую зону

Новый глава украинской делегации в минской трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что готов согласиться два компромисса в отношении Донбасса. Об этом первый президент Украины сказал в интервью Суспільне.

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"Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", – назвал Коавчук первый компромисс.

Вторым компромиссом поилитик назвал создание свободной экономической зоны на Донбассе.

"Я когда был президентом, я подписал тогда закон о свободной экономической зоне в этих районах. Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", – пояснил Кравчук.

Он подчеркнул, что названные компромиссы не касаются суверенитета.

28 июля 2020-го второй президент Леонид Кучма вышел из переговорной минской группы .

28 июля 2020-го второй президент . 30 июля первого президента Украины Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.

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Наталия Медведева

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