Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси – МИД

Вводить экономические санкции или отзывать посла Украина не собирается, отметил глава МИД

Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси. Об этом в интервью BBC News Украина сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики", – сказал он.

По словам Кулебы, цена такой солидарности для Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, потому что Украина не находится под "зонтиком защиты" этих объединений, вместе с тем расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.

При этом он отметил, что Украина планирует присоединиться именно к персональным санкциям, вводить экономические санкции Киев не собирается. По его словам, торговля с Беларусью взаимовыгодна, поэтому такой шаг не будет разумным. Однако эта позиция может измениться, если Россия установит контроль над белорусскими предприятиями, отметил глава МИД.

Также Украина не планирует уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске. Однако из официальных контактов, по словам Кулебы, останется только "окно коммуникации" через МИД.

Сегодня, 2 октября, Европейский союз своим решением ввел санкции против 40 официальных лиц Беларуси. При этом Лукашенко там нет. Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов чиновников. В ответ министерство иностранных дел Беларуси заявило о создании своего санкционного списка.

Также США сегодня ввели санкции против восьмерых беларуских чиновников, включая министра внутренних дел Юрия Караева.

Вадим Ребрина

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