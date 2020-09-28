Свидетель убийства силовиками протестующего в Минске бежал в Украину

В Минске он предложил штабу Бабарико дать показания по убийству Тарайковского, после чего в штабе прошел обыск

Архитектор-дизайнер Вячеслав Смольский был вынужден уехать из Минска в Украину после того, как обратился в штаб оппозиционера Виктора Бабарико с предложением дать показания в качестве свидетеля по делу об убийстве силовиками Александра Тарайковского. Об этом сообщает Радио Свобода.

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После общения Смольского со штабом Бабарико там прошел обыск — изъяли все компьютеры, в которых, очевидно, была переписка на тему Тарайковского. Вскоре после этого кто-то взломал замок в его квартире, но молодого человека там уже не было.

Он приехал в Украину 17 сентября. При пересечении границы беларуские пограничники полчаса изучали его паспорт, но все же разрешили ему уехать.

У Смольского в Минске остались невеста и больные родители.

Минчанин рассказал, как 9 августа ОМОНовцы застрелили участника протестов Тарайковского.

Люди стояли на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притицкого. "В какой-то момент я начал снимать видео. Не понимаю почему, но это стало очень важным. Передо мной был Тарайковский, который шел в шортах, футболке, с пустыми руками – и это хорошо видно на видео. Это подтверждает, что версия МВД о том, будто он взорвался на самодельном взрывном устройстве, которое он нес в сторону силовиков, является наглой ложью и попыткой скрыть преступление против человечности", – сказал Смольский.

"Александр, двигаясь в сторону силовиков, поднял руки, и в этот момент мимо него пролетела светошумовая граната, которая летела ему в живот, но не зацепила его. А когда он прошел два метра вперед, в него выстрелили, после чего он начал наклоняться и падать, и, как видно из другого видео, в него был другой выстрел, с другой стороны", – рассказал активист.

Вадим Ребрина

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