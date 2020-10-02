Беларусь отменила аккредитацию всех журналистов иностранных СМИ

Как заявили в министерстве иностранных дел страны, заявки на новые аккредитации планируют начать принимать с 5 октября

Действующая власть Беларуси без предупреждения официально отменила действие всех аккредитационных карточек журналистов иностранных средств информации. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел страны.

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В министерстве отметили, что таким образом выполняют пункт Концепции информационной безопасности о том, что "важнейшим целевой установкой обеспечения информационной безопасности является информационный суверенитет Беларуси".

"В складывающейся ситуации, мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры", – заявили в министерстве.

Эти меры, в частности, содержатся в новой редакции положения о порядке аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ, которую принял Совет министров страны, говорится в сообщении. Текст документа обещают обнародовать позже.

В сообщении перечисленные меры, которые, по словам МИД, должны облегчить процедуры аккредитации; "защитные" меры прямо не упомянуты.

Как заявили в министерстве, заявки на новые аккредитации планируют начать принимать с понедельника, 5 октября.

В сообщении отмечено, что приоритет при аккредитации будут отдавать гражданам тех стран, где зарегистрировано средство информации.

17 сентября Лукашенко грозился закрыть границы с Польшей и Литвой, но не сделал этого.

Сегодня, 2 октября, Европейский союз своим решением утвердил санкции против 40 официальных лиц Беларуси. При этом Лукашенко там нет. В ответ министерство иностранных дел Беларуси заявило о создании своего санкционного списка.

В МИД Беларуси заявили, что отзывают для консультаций своих послов в Польше и Литве и предложили послам этих стран уехать из Беларуси.

Наталия Медведева

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