В Киеве посла Беларуси призвали к отставке: фото, видео

В Киеве состоялся марш в поддержку протестующих в Беларуси. Его участники пришли к посольству республики и требовали отставки посла Игоря Сокола. Об этом сообщает корреспондент Цензор.нет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Участники акции собрались на Майдане Незалежности. С бело-красно-белыми флагами они прошли от Майдана по центру города к зданию посольства возле метро Университет. По дороге участники акции скандировали "Жыве Беларусь!".

У здания посольства прошел митинг. Его участники утверждают, что посол Беларуси якобы моежт принять решение об отставке в знак протеста против захвата власти в его стране Александром Лукашенко. Участники акции призывали Сокола решиться на этот шаг.

Участники мероприятия также выразили свою поддержку участникам протестов в Беларуси и потребовали проведения новых президентских выборов, сообщает Укринформ.