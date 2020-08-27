Я найду слова, чтобы пообщаться с Путиным - Тихановская

По словам Светланы Тихановской, они открыты к диалогу, но российские представители пока с ними не связывались

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что мир сейчас настроен к Беларуси дружелюбно. Она отметила, что готова общаться с лидерами любых стран и найдет слова, чтобы пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Тихановская рассказала в интервью DW.

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По ее словам, мировые лидеры настроены очень дружелюбно и вдохновлены тем, что происходит в Беларуси — "подвигом наших людей, которые встали на защиту своих прав".

Тихановская подчеркнула, что они открыты для всех, готовы общаться и хотели бы иметь близкие отношения со всеми странами, но российские представители на связь пока не выходили.

На вопрос, готова ли она к разговору с президентом России, лидер беларуской оппозиции ответила, что "все мы люди" и она не знает, как готовиться к разговору с определенным человеком. "Мне звонили лидеры сильных стран и, я думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться с Владимиром Путиным", - отметила Тихановская.

16 августа Путин заявил, что готов помочь Лукашенко "решить проблемы" в Беларуси.

26 августа член координационного совета Беларуси Светлана Алексиевич заявила, что к разрешению ситуации в стране необходимо привлечь мир и президента РФ.

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Дарья Мостовая

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