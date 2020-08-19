Лукашенко попросил Путина "передать Меркель не вмешиваться в дела Беларуси"

Пресс-секрерарь Лукашенко говорит, что он на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Ангелой Меркель

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня снова позвонил президенту России Владимиру Путину и попросил его "передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Беларуси". Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

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Эйсмонт уточнила, что Лукашенко на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель.



"Каким может быть от него (разговора, - ред.) эффект? Скорее всего, отрицательным, ведь на сегодняшний день главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас", - сказала Эйсмонт.

15 августа состоялся телефонный разговор с Путиным. Лукашенко

18 августа Меркель и Путин провели телефонный разговор, они обсудили ситуацию в Беларуси.

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Арина Толина

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