Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси

Канцлер Германии выступила против насилия и призвала к диалогу с участниками массовых акций протеста

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, они обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

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Во время беседы Меркель подчеркнула, что власть Беларуси "должна воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса".

В пресс-службе Кремля уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Германии.

"С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в сообщении Кремля.

состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Путиным 15 августаПутиным

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Арина Толина

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