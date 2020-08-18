Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси
Канцлер Германии выступила против насилия и призвала к диалогу с участниками массовых акций протеста
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, они обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
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Во время беседы Меркель подчеркнула, что власть Беларуси "должна воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса".
В пресс-службе Кремля уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Германии.
"С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в сообщении Кремля.
- 15 августа состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Путиным
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