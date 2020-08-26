В беларусской оппозиции допускают привлечение Путина к урегулированию ситуации

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич дала комментарий перед допросом в Следственном комитете РБ

Нобелевский лауреат по литературе и член координационного совета беларусской оппозиции Светлана Алексиевич перед допросом в Следственном комитете Беларуси заявила, что к разрешению кризисной ситуации в стране необходимо привлечь мир и президента РФ Владимира Путина. Об этом Алексиевич сказала журналистам под зданием СК, сообщает TUT.BY.

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"Я думаю, это будут долгие политические рокировки, наверняка. Я вижу, что может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, потому что сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить..." - сказала писательница.

Допрос, по данным беларусского издания, длился около 40 минут. Алексиевич отказалась свидетельствовать против себя и на этом допрос фактически закончился.

"Я воспользовалась своими правами — я не обязана свидетельствовать против себя, и я не считаю, что наши действия [в Координационном совете] были незаконными и что я в чем-то виновата. Я так и сказала, что никаких оснований судить нас, судить меня нет", — сказала Алексиевич, добавив, что отказалась отвечать на вопросы следователя.

Сейчас, по ее словам, она остается в статусе свидетеля.

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Вадим Ребрина

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