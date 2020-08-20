Оппозиция Беларуси хочет "самых добрых" отношений с Россией и остальными

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси заявили о желании иметь "дружеские и прагматичные" отношения как с Россией, так и с Евросоюзом

Лидеры оппозиции Беларуси выступили за дружеские отношения страны и с Россией, и с Западом. Об этом они рассказали на пресс-конференции в Минске, которую показало Радыё Свабода.

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"Последний политик в Беларуси будет тот, который предложит построить стену между Беларусью и Россией. Почему? А потому что наш экспорт - 50% - это РФ, ресурсы ключевые мы получаем из РФ. Это обусловлено банальной, самой глубокой, самой базовой прагматикой - иметь самые добрые отношения с Россией", - сказал член Координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко.

Оппозиционер добавил, что при этом нужно иметь и хорошие отношения с ЕС, куда идет 30-35% экспорта страны.

"Наш интерес - иметь хорошие отношения и с Россией, и с ЕС", - подчеркнул он.

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Глава штаба противницы действующего президента РБ Светланы Тихановской Мария Колесникова подтвердила эти слова, сказав, что Александр Лукашенко пытается представить ситуацию так, что оппозиция хочет испортить отношения с Россией.

"Наша официальная позиция: мы будем поддерживать дружеские взаимовыгодные, прагматичные, кристальные, транспарентные отношения со всеми", - сказала она.

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко. Начались массовые протесты, которые попытались жестоко подавить .

прошли выборы объявил жестоко подавить Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились . Р абочие крупнейших предприятий начали абочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.

выходить на забастовки. Р ежиссер Белтелерадиокомпании заявила, что вместо них, бастующих, там сейчас работают российские специалисты.

работают российские специалисты. В Кремле заверили, что у РФ "есть обязательства о военной помощи" Беларуси, но пока "потребности в такой помощи нет".

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Евгений Пилипенко

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