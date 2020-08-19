Кремль: У РФ есть обязательства о военной помощи Беларуси, но сейчас нет такой потребности

В РФ говорят, что сейчас "нет потребности оказывать военную помощь" Беларуси

В Кремле заявили, что у России есть обязательства о "военной помощи" Беларуси в рамках международных договоров, однако "сейчас потребности в такой помощи нет". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Медуза.

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Также в Кремле отказались рассуждать о том, в какой ситуации Россия окажет "военную помощь" Беларуси. В РФ также заявили, что они признают результаты выборов в Беларуси и считают, что сейчас предпринимаются попытки внешнего вмешательства в события в этой стране. Кремль не уточняет, кто именно вмешивается.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что выборы в Беларуси "не были идеальными", сообщают росСМИ.

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Владислав Сердюк

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