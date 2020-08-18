Лукашенко заявил о полной боевой готовности армии у западных границ Беларуси
Приведение армии в боевую готовность президент Беларуси объяснил заявлениями неназванных "представителей иностранных государств"
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы существовании скоординированной внешней угрозы для страны. Об этом сообщает БЕЛТА.
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"Мы отреагировали на это и разместили боевые части нашей армии на западных рубежах, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны доложил мне, что все это сделано и соответствующие части готовы сегодня к исполнению своих обязанностей", - сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности.
Приведение армии в боевую готовность Лукашенко объяснил заявлениями неназванных "представителей иностранных государств".
"Были заявления представителей западных стран, в том числе руководителей некоторых стран, которые не знают, где находится Беларусь, и не знают, что здесь происходит. Но тем не менее они делают эти заявления", - пояснил он.
По его словам, "как говорят военные, внешняя составляющая заставляет учитывать ситуацию и действовать соответствующим образом".
"То есть сегодня у нас проблемы не только внутри, но и снаружи. И то, что это абсолютно согласованные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут соответственно развиваться, но мы понимаем, в каком направлении", - сказал Лукашенко.
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