Сюр. Лукашенко привиделись польские флаги, которые "вывешивают в Гродно"

Президент РБ, против которого после выборов взбунтовались граждане, пригрозил "серьезным отпором" тем, кто "за рубежом шашки точит"

Президент РБ Александр Лукашенко продолжил обвинять Запад в массовых протестах беларусов против него и заявил, что в Гродно "уже вывешивают польские флаги". Об этом он сказал на заседании Совбеза Беларуси, пишет подконтрольное власти агентство Белта.

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"Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом", - сказал он.

Вероятно, Лукашенко принял бело-красно-белый государственный флаг Республики Беларусь в 1991—1995 годах, который стал символом нынешнего протеста, за бело-красный флаг Польши, либо сделал это умышленно.

Вчера вечером власти Гродно разрешили проводить акции протеста, пообещали освободить всех задержанных и не наказывать бастующих.

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Лукашенко уверен, что западные государства "напрямую заявляют о сборе денег" и "очень много средств наличными" передают в Беларусь. С его слов, они выступают против него, "чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее". Говорит, "у этих господ бревно в глазу, но они этого не видят".

По его словам, руководство этих стран предлагает ему переговоры с оппозицией, и уточнил - "мы это не воспринимаем, я хочу, чтобы это они услышали".

"Мы абсолютно не одни. Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем", - резюмировал Лукашенко.

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Евгений Пилипенко

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