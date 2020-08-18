Протесты в Беларуси. Власти Гродно согласились на требования митингующих
В центре города официально разрешили проводить акции протеста, пообещали освободить всех задержанных и не наказывать бастующих
В Беларуси власти Гродно удовлетворили требования протестующих. Об этом сообщает Радыё Свабода.
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Как отмечается, Гродненский горисполком ответил на требования участников митинга.
Сообщается, что теперь на центральных площадях Гродно можно проводить акции протеста, а власти помогут участникам с технической поддержкой.
Кроме того, полиция извинилась переда задержанными за участие в протестах и сообщила, что все они были освобождены. Однако, по данным РС, Дмитрий Тит и Сергей Рымша, на которых заведены уголовные дела, остаются за решеткой. Власти еще 17 августа обещали прекратить против них уголовное преследование, но задержанные все еще находятся в тюрьме.
Также оппозиции будет предоставлена возможность высказываться на телевидении.
Кроме того, власти пообещали не наказывать участников забастовки. Тем не менее отмечается, что работники различных компаний продолжают жаловаться на давление со стороны руководства из-за их желания объявить забастовку.
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