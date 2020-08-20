Протесты в Беларуси. Появились кадры избиения задержанных - видео из Молодечно

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На видео - двор Молодечненского РОВД

Telegram-канал Мая краіна Беларусь показал видео за 10 августа, на котором видно издевательства силовиков режима Александра Лукашенко над задержанными на акциях протеста людьми.

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Как уточняет ресурс, видео снято в 05:00 утра на следующий день после скандальных выборов президента страны.

9 и 10 августа в Молодечно задержали по меньшей мере 202 человека, пишет Край. Часть из них впоследствии отпустили. Сколько людей остается в СИЗО, неизвестно.

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Сегодня, 20 августа, беларусов со всей страны призывают выйти в Минске на масштабный Марш новой Беларуси против режима.

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Теги: беларусь, протест, избиение, жестокость, ОМОН, молодечно
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