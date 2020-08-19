Меркель: Лукашенко отказался разговаривать по телефону

Канцлер Германии не сможет стать посредником в диалоге Евросоюза с Беларусью

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 19 августа, что безуспешно пыталась организовать телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает Радыё Свабода.

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"Я лично пытался организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, но, к сожалению, он не состоялся. Я также попросила о телефонном разговоре с президентом Путиным, как вы знаете, разговор состоялся", - заявила Меркель на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств ЕС по событиям в Беларуси.

Меркель добавила, что в этом случае она не может быть посредником в диалоге с Беларусью.

"Вы можете выступать посредником, только если будете в контакте со всеми сторонами, но мы сделаем все со своей стороны для продвижения национального диалога в Беларуси", - заявила Меркель.

15 августа состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным.

15 августа телефонный разговор Лукашенко с Путиным. 18 августа Меркель и Путин провели телефонный разговор, они обсудили ситуацию в Беларуси.

18 августа Меркель и Путин телефонный разговор, они обсудили в Беларуси. Ранее сегодня Лукашенко позвонил Путину и попросил его "передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Беларуси".

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Наталия Медведева

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