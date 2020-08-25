Тихановская: Протесты в Беларуси - ни антироссийские, ни антиевропейские

В ответ на заявления официального Минска о якобы насильственных действиях протестующих Тихановская сказала, что "произошла мирная революция"

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что протесты в стране не носят ни антироссийского, ни антиевропейского характера, это "стремление людей свободно и справедливо выбирать своих лидеров". Об этом она сказала во время видеооконференции с членами комитета иностранных дел Европейского парламента, сообщает Радио Свобода.

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"Беларусь проснулась. Мы больше не оппозиция. Нас теперь большинство", - сказала Тихановская. По ее словам, 23 августа более 200 000 человек вышли на улицы Минска на крупнейшую на это время акцию протеста.

"Воля народа не будет сломлена... Я заявляю о нашем намерении добиться свободных и справедливых выборов с помощью диалога", - отметила Тихановская.

В ответ на заявления официального Минска о якобы насильственных действиях протестующих Тихановская сказала, что "произошла мирная революция".

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Вадим Ребрина

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