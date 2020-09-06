Нарушение "тишины" на Донбассе. Кулеба зовет на разговор главу МИД России Лаврова
Глава МИД Украины Кулеба хочет обсудить с Лавровым пути выхода из ситуации с обострением боевых действий Донбассе
На фоне убийства украинского военного и обострения ситуации на Донбассе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом он написал в Facebook.
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Кулеба хочет обсудить с Лавровым ситуацию и пути выхода из нее. Он не уточнил, согласился ли на разговор глава МИД РФ.
Дипломат также назвал действия боевиков попыткой сорвать перемирие и мирный процесс в целом. Глава МИД подчеркнул: Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня.
Кулеба также заявил, что Украина известила об "инциденте" мониторинговую миссию ОБСЕ и задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации.
- 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
- Вчера, 5 сентября, боевики потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" под поселком Шумы Донецкой области. Если это не будет выполнено, оккупанты грозят открыть огонь.
- Сегодня оккупанты нарушили режим прекращения огня. У Украины шесть потерь: один военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки. Также двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которе они попали во время тушения пожаров; еще двое - получили ранения, когда спецавтомобиль АРС-14 подорвался на неизвестном устройстве.
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