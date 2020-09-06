Нарушение "тишины" на Донбассе. Кулеба зовет на разговор главу МИД России Лаврова

Глава МИД Украины Кулеба хочет обсудить с Лавровым пути выхода из ситуации с обострением боевых действий Донбассе

На фоне убийства украинского военного и обострения ситуации на Донбассе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом он написал в Facebook.

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Кулеба хочет обсудить с Лавровым ситуацию и пути выхода из нее. Он не уточнил, согласился ли на разговор глава МИД РФ.

Дипломат также назвал действия боевиков попыткой сорвать перемирие и мирный процесс в целом. Глава МИД подчеркнул: Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня.

Кулеба также заявил, что Украина известила об "инциденте" мониторинговую миссию ОБСЕ и задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации.

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Обстрел на Донбассе. Украина будет делать все, чтобы не сорвать перемирие – Кравчук

Марк Сировой

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