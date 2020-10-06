Отравление Навального. Мировые эксперты по химоружию подтвердили "Новичок" в анализах
Организация по запрещению химического оружия передала Германии отчет по анализу биологических образцов Навального
Вчера, 5 октября, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала Германии свой отчет по оказанию запрошенной технической помощи в связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба ОЗХО.
Как отмечается, результаты анализа подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи Навального, имеют структурные характеристики, которые включены в список запрещенных ОЗХО химических веществ.
В Twitter британского представительства при ОЗХО сообщили, что эксперты пришли к выводу, что Навальный действительно был отравлен нервнопаралитическим веществом "Новичок".
"Технический анализ ОЗХО подтвердил, что следы нервнопаралитического вещества "Новичок" были обнаружены в биологических материалах Навального", – говорится в заявлении.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.
- 1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.
- 3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России из-за отравления Навального, если ОЗХО подтвердит, что оппозиционера отравили боевым ядом "Новичок".
Читайте также: "Нам нужны детали для выводов". Зеленский прокомментировал отравление Навального
Комментарии