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Отравление Навального. Мировые эксперты по химоружию подтвердили "Новичок" в анализах

06.10.2020, 18:05
Отравление Навального. Мировые эксперты по химоружию подтвердили
Алексей Навальный (Фото: instagram.com/navalny)

Организация по запрещению химического оружия передала Германии отчет по анализу биологических образцов Навального

Вчера, 5 октября, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала Германии свой отчет по оказанию запрошенной технической помощи в связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба ОЗХО.

Как отмечается, результаты анализа подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи Навального, имеют структурные характеристики, которые включены в список запрещенных ОЗХО химических веществ.

В Twitter британского представительства при ОЗХО сообщили, что эксперты пришли к выводу, что Навальный действительно был отравлен нервнопаралитическим веществом "Новичок".

"Технический анализ ОЗХО подтвердил, что следы нервнопаралитического вещества "Новичок" были обнаружены в биологических материалах Навального", – говорится в заявлении.

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Наталия Медведева
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