"Нам нужны детали для выводов". Зеленский прокомментировал отравление Навального

Президент Зеленский называет ситуацию с российским оппозиционером "трагедией", и считает, что для выводов нужны детали расследования Германии

Чтобы делать выводы о ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, необходимо получить детали расследования. Об этом сказал в интервью Politico Europe президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

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У него спросили, считает ли он на фоне истории с Навальным, что президент России Владимир Путин убивает людей.

Зеленский ответил, что весь мир следит за деталями и результатам расследования "трагедии с Навальным", которые должна опубликовать немецкая сторона.

"Мы должны это увидеть. Мы – как общество, вы – как журналист, я – просто как человек, даже не как президент, – чтобы делать те или иные выводы относительно господина Навального, нам необходимы детали", – сказал он.

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Зеленский понимает, что "любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике".

"Я уверен, что все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики", – сказал он.

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Марк Сировой

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