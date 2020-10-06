"Нам нужны детали для выводов". Зеленский прокомментировал отравление Навального
Президент Зеленский называет ситуацию с российским оппозиционером "трагедией", и считает, что для выводов нужны детали расследования Германии
Чтобы делать выводы о ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, необходимо получить детали расследования. Об этом сказал в интервью Politico Europe президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.
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У него спросили, считает ли он на фоне истории с Навальным, что президент России Владимир Путин убивает людей.
Зеленский ответил, что весь мир следит за деталями и результатам расследования "трагедии с Навальным", которые должна опубликовать немецкая сторона.
"Мы должны это увидеть. Мы – как общество, вы – как журналист, я – просто как человек, даже не как президент, – чтобы делать те или иные выводы относительно господина Навального, нам необходимы детали", – сказал он.
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Зеленский понимает, что "любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике".
"Я уверен, что все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики", – сказал он.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок". Аналогичный яд был применен в Солсбери при атаке на экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочь. Лидеры западных стран осудили атаку на Навального и требуют от властей РФ объяснений и наказания виновных. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не видел доказательств отравления и вины России.
- 7 сентября Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.
- 1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит Путин. В Кремле в ответ назвали его бесстыдником и подлецом.
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