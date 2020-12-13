Навального пытались отравить Новичком повторно – Times
13.12.2020, 07:59
Алексей Навальный (Фото: instagram.com/navalny)
Российские шпионы пытались повторно отравить оппозиционного политика Алексея Навального ядом из группы Новичок перед его вылетом в Берлин. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в западных спецслужбах.
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"После неудачной попытки убить его с первого раза, подозреваемые агенты госбезопасности попытались прикончить самого жесткого критика президента Владимира Путина второй дозой яда", – говорится в сообщении.
По данным издания, повторную попытку предприняли прежде чем Навального доставили в "безопасное место в Берлине".
- Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Алексея Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.
- 15 октября сотрудники немецких спецслужб заявили, что Навального, скорее всего, пытались отравить дважды – в отеле и в аэропорту.
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