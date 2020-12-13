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Навального пытались отравить Новичком повторно – Times

13.12.2020, 07:59
Навального пытались отравить Новичком повторно – Times - Фото
Алексей Навальный (Фото: instagram.com/navalny)

Российские шпионы пытались повторно отравить оппозиционного политика Алексея Навального ядом из группы Новичок перед его вылетом в Берлин. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в западных спецслужбах. 

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"После неудачной попытки убить его с первого раза, подозреваемые агенты госбезопасности попытались прикончить самого жесткого критика президента Владимира Путина второй дозой яда", – говорится в сообщении.

По данным издания, повторную попытку предприняли прежде чем Навального доставили в "безопасное место в Берлине". 

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Владислав Сердюк
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