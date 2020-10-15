Навального, вероятно, пытались отравить дважды: немецкие эксперты рассказали новые детали

В Германии заявили, что российского оппозиционера могли пытаться отравить не только в аэропорту, но и в отеле

Сотрудники немецких спецслужб заявили, что российского политика и оппозиционера, скорее всего, пытались отравить дважды – в отеле и в аэропорту, используя яд Новичок в виде порошка, пишет New York Times.

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Новичок скорее всего был подсыпан российскому оппозиционеру в виде порошка в чай, который тот пил в аэропорту, рассказал один из сотрудников службы безопасности Германии. Вместе с тем, учитывая, что следы яда нашли также на пластиковой бутылке с водой, взятой из отеля, есть вероятность, что Навального пытались отравить дважды.

При этом, по информации западных спецслужб, нервно-паралитическое вещество Новичок, которым был отравлен Навальный, было разработано Российским государственным НИИ органической химии.

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Дарья Мостовая

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