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ЕС и ряд стран потребовали от России пояснений из-за стягивания войск к границам Украины

12.04.2021, 01:11
ЕС и ряд стран потребовали от России пояснений из-за стягивания войск к границам Украины - Фото
Армия России (фото — mil.ru)

Европейский союз, а также Великобритания, Португалия, Канада, США, Германия, Франция и еще ряд стран-участников ОБСЕ осудили стягивание армии Россией к границам Украины и призвали РФ пояснить перемещения своих войск. Об этом говорится в отчете о заседании ОБСЕ, пишет Радио Свобода.

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Издание отмечает, что Португалия, главенствующая сейчас в ОБСЕ, а также Евросоюз призвали РФ принять необходимые шаги для "деэскалации ситуации и приобщиться к содержательному диалогу и конструктивным консультациям".

Кроме того, отмечается, что Португалия и блок поддержали шаги Украины.

Великобритания потребовала от России ответа, почему она не сообщила ОБСЕ о перемещении своих войск у границ с Украиной.

"Канада, в свою очередь, адресовала России вопрос о том, когда и планирует завершить свою военную активность, когда войска вернутся в места постоянной дислокации", – пишет РС.

США подчеркнули, что отсутствие прозрачности в вопросе стягивания войск указывает на то, что РФ устроила "не рутинные и предварительно запланированые военные учения".

Германия и Франция также раскритиковали ответ России по перемещению ее войск как "слишком краткий и общий".

Похожие позиции, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, выразили Грузия, Польша, Латвия, Литва и Турция, сообщает Радио Свобода. Швейцария поблагодарила Украину за решение инициировать заседание и заявила, что "внимательно следит за развитием событий".

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Станислав Стороженко
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Россия граница обсе рф армия войска
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