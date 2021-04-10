UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина инициировала заседание ОБСЕ по поводу войск РФ на границе. Россия не пришла

10.04.2021, 19:40
Украина инициировала заседание ОБСЕ по поводу войск РФ на границе. Россия не пришла - Фото
Штаб-квартира Постоянного совета ОБСЕ (фото - OSCE_Curtis Budden)

Украина инициировала в ОБСЕ заседание с целью запросить у России объяснение, почему та наращивает военную мощь на российско-украинской границе и в оккупированном Крыму. Запрос на встречу был составлен в соответствии с Венским документом, но РФ приходить на нее отказалась, сообщается в Twitter миссии США при ОБСЕ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Изначально встреча планировалась на 17:00 по киевскому времени, однако Россия отказалась участвовать в заседании и объяснять, что ее армия делает возле украинских границ. 

В миссии при ОБСЕ отметили, что "сожалеют, что РФ не воспользовалась возможностью устранить опасения и снизить риски согласно Венскому документу". Также в сообщении подчеркивается, что в 2014 году Россия также отказалась предоставлять информацию о военных действиях на границе с Украиной и участвовать в подобных встречах.

  • 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне начали создавать большой военный лагерь и стягивать технику.
  • 8 апреля член общественного совета при Минобороны РФ, кремлевский военный эксперт Руслан Пухов в интервью российскому изданию Фонтанка.ру признал, что в 2014-2015 годах Россия вводила в Украину группировку своих войск для ведения боевых действий против украинской армии.

Читайте также: Россия активизировала дезинформацию для оправдания наращивания войск – ЕС

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войска РФ Россия Украина обсе заседание агрессия рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 