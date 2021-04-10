Украина инициировала заседание ОБСЕ по поводу войск РФ на границе. Россия не пришла

Украина инициировала в ОБСЕ заседание с целью запросить у России объяснение, почему та наращивает военную мощь на российско-украинской границе и в оккупированном Крыму. Запрос на встречу был составлен в соответствии с Венским документом, но РФ приходить на нее отказалась, сообщается в Twitter миссии США при ОБСЕ.

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Изначально встреча планировалась на 17:00 по киевскому времени, однако Россия отказалась участвовать в заседании и объяснять, что ее армия делает возле украинских границ.

В миссии при ОБСЕ отметили, что "сожалеют, что РФ не воспользовалась возможностью устранить опасения и снизить риски согласно Венскому документу". Также в сообщении подчеркивается, что в 2014 году Россия также отказалась предоставлять информацию о военных действиях на границе с Украиной и участвовать в подобных встречах.

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне начали создавать большой военный лагерь и стягивать технику.

8 апреля член общественного совета при Минобороны РФ, кремлевский военный эксперт Руслан Пухов в интервью российскому изданию Фонтанка.ру признал, что в 2014-2015 годах Россия вводила в Украину группировку своих войск для ведения боевых действий против украинской армии.

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Дарья Мостовая

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