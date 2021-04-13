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Россия перебросила "псковских десантников" на север Крыма: видео — CIT

13.04.2021, 07:25
Россия перебросила
Фото: mil.ru

Военная техника 76-й дивизии ВДВ ВС РФ, более известной по войне России против Украины как "псковские десантники", во временно оккупированном Крыму переброшена севернее Симферополя. Об этом пишут в группе Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается анализом оперативной обстановки на основе открытых данных.

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Как уточнили российские расследователи из CIT, вечером 10 апреля в YouTube появилось видео эшелона военной техники, проходящего через ж/д станцию Нижнегорский на северо-восток от Симферополя и в 150 км от админграницы с Херсонской областью.

Сопоставив геолокацию с фото местности, CIT пришли к выводу, что эшелон следовал в северном направлении. На большей части боевых машин закрашены бортовые номера.

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Ранее, 7 апреля, в TikTok выложили видео из Пскова с техникой на платформах. CIT убеждены, что там сняли на видео тот же эшелон, что и в Крыму.

"Количество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в Крым перебрасывают значительную часть техники и личного состава дивизии, однако это первый случай, когда ее присутствие было замечено севернее Симферополя", – уточнили расследователи.

РосСМИ в 2015 году сообщали, что силы АТО на Донбассе уничтожили "почти всю роту 76-й дивизии ВДВ".

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Евгений Пилипенко
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