В США боевой беспилотник Valkyrie впервые запустил дрон в полете

В США провели испытания экспериментального боевого беспилотника XQ-58A Valkyrie, в ходе которых он выпустил дрон, сообщает пресс-служба Исследовательской лаборатории ВВС США.

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Испытания прошли 26 марта 2021 года на полигоне Юма в Аризоне.

Во время шестых летных испытаний Valkyrie впервые осуществлял пуск из внутреннего отсека вооружения. Компания-производитель дрона Kratos вместе с компанией Area-I, производящей малые дроны ALTIUS-600, и лабораторией ВВС спроектировали и изготовили систему для запуска дронов и разработали программное обеспечение для этого.

Помимо успешного запуска дрона Valkyrie продемонстрировал возможности полета на большей скорости и высоте, чем в предыдущих испытаниях.

XQ-58A Valkyrie – экспериментальный боевой беспилотник, разработан компанией Kratos Defense & Security Solutions в рамках программы ВВС США по разработке экономичных авиационных технологий. Его задача – сопровождение истребителей F-22 или F-35 во время боевых заданий. Дальность полета беспилотника – 3941 км, максимальная скорость – 1054 км/ч, может нести до 250 кг авиабомб.

5 мая 2020 года компания Boeing представила прототип конкурента Valkyrie – беспилотника Loyal Wingman, который разрабатывают по заказу минобороны Австралии.

Денис Юдин

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