Резников об оружии от Германии: Мы познакомились с министром, договорились коммуницировать
Немецкое правительство продолжает блокировать поставки оборонного оружия для Украины, но глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт согласна "продолжить коммуникацию". Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью РБК Украина.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"У меня была беседа-знакомство. Это был первый видеоразговор, мы знакомились. Мы договорились продолжить коммуникацию", – сказал он.
По словам Резникова, Ламбрехт предложила "говорить друг с другом, а не друг о друге публично". Украинский министр согласился.
Резников подчеркнул, что они с немецкой коллегой "договорились в ближайшее время о живой встрече".
Как отметил глава Минобороны, решение о военной помощи для Украины принимает не только министр обороны, все зависит "от политического решения правящей силы". Он добавил, что сейчас важно не столько предоставление оружия Германией, как разблокировка возможности для Украины покупать немецкое оружие.
15 февраля Резников провел телефонный разговор с Ламбрехт. Министры обсудили ситуацию с безопасностью в регионе на фоне угрозы нового вторжения России. Резников пригласил немецкую коллегу посетить Украину.
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. Также ФРГ не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.
- Экс-глава Федерального ведомства по экспортному контролю Германии утверждает, что отказ немецкого правительства поставлять оружие Украине – политическое решение, так как законодательно такая передача вооружений для ВСУ в нынешней ситуации не запрещена.
- Украина просит Германию предоставить 12 000 противотанковых ракет для отражения возможного нового наступления России.
Читайте также: В Бундестаге выступили за передачу Украине бронеавтомобилей из Афганистана
Комментарии