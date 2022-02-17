Резников об оружии от Германии: Мы познакомились с министром, договорились коммуницировать

Немецкое правительство продолжает блокировать поставки оборонного оружия для Украины, но глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт согласна "продолжить коммуникацию". Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью РБК Украина.

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"У меня была беседа-знакомство. Это был первый видеоразговор, мы знакомились. Мы договорились продолжить коммуникацию", – сказал он.

По словам Резникова, Ламбрехт предложила "говорить друг с другом, а не друг о друге публично". Украинский министр согласился.

Резников подчеркнул, что они с немецкой коллегой "договорились в ближайшее время о живой встрече".

Как отметил глава Минобороны, решение о военной помощи для Украины принимает не только министр обороны, все зависит "от политического решения правящей силы". Он добавил, что сейчас важно не столько предоставление оружия Германией, как разблокировка возможности для Украины покупать немецкое оружие.

15 февраля Резников провел телефонный разговор с Ламбрехт. Министры обсудили ситуацию с безопасностью в регионе на фоне угрозы нового вторжения России. Резников пригласил немецкую коллегу посетить Украину.

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Яна Катасонова

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