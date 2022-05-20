Посол ЕС о сложностях с конфискацией активов РФ: Не все так просто. ЕС один, а стран – 27

В Евросоюзе идет дискуссия о механизмах изъятия замороженных активов российского Центробанка для использования их на восстановление послевоенной Украины. Об этом рассказал на деловом форуме во Львове посол ЕС в Украине Матти Маасикас, пишет Укринформ.

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Он отметил, что "пока ни у кого нет ответа", какими будут глобальные последствия конфискации активов Центробанка, и ведется обсуждение этого вопроса.

"Потому что очень легко сказать, что они (россияне. — Прим. ред.) являются представителями зла, соответственно, мы должны наложить на них санкции. Но не все так просто", – уточнил он.

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Маасикас объяснил, что в рамках ЕС санкции одинаковые, но есть 27 разных юридических режимов. То есть ЕС может заморозить активы, но для их конфискации механизмы могут быть разными в разных странах.

"Если говорить о черном и белом, о том, что правильно, что неправильно, то, конечно, было бы правильным, чтобы все эти замороженные средства были использованы для восстановления Украины. А если говорить о механизмах, то здесь возникают различные нюансы", – подытожил он.

На начало войны у РФ было $643 млрд золотовалютных резервов ЦБ. Различными санкциями удалось заморозить около двух третей этой суммы, считают экономисты. Глава Минфина РФ Силуанов сетовал, что заморожено около $300 млрд. Глава ЦБ РФ Набиуллина заявила, что Россия планирует судиться из-за заморозки своих резервов.

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Евгений Пилипенко

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