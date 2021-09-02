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Военная разведка показала видео уникальной спецоперации по эвакуации из Афганистана

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 19:37
Военная разведка показала видео уникальной спецоперации по эвакуации из Афганистана - Фото
Скриншот с видео

Главное управление разведки Минобороны опубликовало в Facebook эксклюзивное видео спецоперации украинских военных по эвакуации людей из Афганистана.

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Для того, чтобы найти и безопасно забрать людей из эвакуационного списка спецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта Кабула. На такой риск не решилась ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона за территорией аэропорта уже находилась под контролем боевиков Талибана, рассказали в ГУР.

Именно такой подход позволил в короткий промежуток найти и забрать максимально возможное число людей.

В миссии отличились и украинские пилоты – они работали в сложных условиях под постоянной угрозой обстрела во время взлета.

"Эвакуированные люди были потрясены тем, что украинские спецназовцы пошли на личный риск, чтобы спасти гражданское население", – говорится в сообщении.

  • Украинская миссия по эвакуации из Афганистана продолжалась с 16 по 28 августа. Бойцы ГУР вывезли около 700 человек. 
  • Участник миссии рассказал детали спецоперации. По его словам, в независимой Украине такие еще не проводились. 
Вадим Ребрина
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эвакуация Афганистан разведка гур минобороны
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