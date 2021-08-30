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Среди лидеров в Европе по эвакуации: Украина вывезла из Афганистана 700 человек – разведка

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 10:08
Среди лидеров в Европе по эвакуации: Украина вывезла из Афганистана 700 человек – разведка - Фото
Эвакуация из Афганистана (Фото - Facebook Евгения Енина)

Украина забрала из Афганистана 700 человек и оказалась в лидерах среди европейских стран по количеству эвакуированных. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Приводятся такие данные по эвакуации людей европейскими странами:

- Великобритания – 13 700;
- Германия – 5193;
- Франция – 2100;
- Испания – 2066;
- Бельгия – 1400;
- Дания – 1000;
- Польша – 900;
- Украина – 700;
- Венгрия – 540;
- Швейцария – 292;
- Австрия – 89;
- Ирландия – 36.

В украинской разведке отметили, что в Нидерландах о спасении Украиной их граждан написали основные СМИ, а независимые СМИ Беларуси в связи с эвакуацией беларуского гражданина назвали Украину "настоящим другом беларуского народа".

Также в разведке заявили, что граждане из Польши, Испании, Великобритании "ставили Украину в пример".

Читайте также: 98 стран, включая Украину, приняли совместное заявление по эвакуации из Афганистана

Оксана Житнюк
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эвакуация Афганистан Кабул разведка
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