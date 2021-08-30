Среди лидеров в Европе по эвакуации: Украина вывезла из Афганистана 700 человек – разведка
Украина забрала из Афганистана 700 человек и оказалась в лидерах среди европейских стран по количеству эвакуированных. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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Приводятся такие данные по эвакуации людей европейскими странами:
- Великобритания – 13 700;
- Германия – 5193;
- Франция – 2100;
- Испания – 2066;
- Бельгия – 1400;
- Дания – 1000;
- Польша – 900;
- Украина – 700;
- Венгрия – 540;
- Швейцария – 292;
- Австрия – 89;
- Ирландия – 36.
В украинской разведке отметили, что в Нидерландах о спасении Украиной их граждан написали основные СМИ, а независимые СМИ Беларуси в связи с эвакуацией беларуского гражданина назвали Украину "настоящим другом беларуского народа".
Также в разведке заявили, что граждане из Польши, Испании, Великобритании "ставили Украину в пример".
- 16 августа из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек.
- 21 августа из Кабула вылетел второй украинский самолет с эвакуированными, а 23 августа – третий.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошел теракт, погибли более 100 человек, в том числе американские военные. Ответственность за взрыв взяла на себя международная террористическая организация Исламское государство. Президент США Джо Байден пообещал наказать террористов.
- 28 августа в Киев прилетело три военных самолета из Кабула с украинцами и иностранными гражданами.
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