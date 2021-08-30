Среди лидеров в Европе по эвакуации: Украина вывезла из Афганистана 700 человек – разведка

Украина забрала из Афганистана 700 человек и оказалась в лидерах среди европейских стран по количеству эвакуированных. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Приводятся такие данные по эвакуации людей европейскими странами:

- Великобритания – 13 700;

- Германия – 5193;

- Франция – 2100;

- Испания – 2066;

- Бельгия – 1400;

- Дания – 1000;

- Польша – 900;

- Украина – 700;

- Венгрия – 540;

- Швейцария – 292;

- Австрия – 89;

- Ирландия – 36.

В украинской разведке отметили, что в Нидерландах о спасении Украиной их граждан написали основные СМИ, а независимые СМИ Беларуси в связи с эвакуацией беларуского гражданина назвали Украину "настоящим другом беларуского народа".

Также в разведке заявили, что граждане из Польши, Испании, Великобритании "ставили Украину в пример".

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Оксана Житнюк

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