В Киев прилетели два самолета ВСУ с украинцами из Кабула, ожидают третий – видео
В Киеве прилетели два военных самолета из Кабула с украинцами и иностранными гражданами, скоро ожидают третий. Об этом сообщает Суспільне.
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Замглавы МИД Евгений Енин сообщил, что на борту самолетов находятся украинцы и иностранные граждане, в том числе представители СМИ, таких как The Wall Street Journal и Global Mail, а также представители ООН.
Точные цифры эвакуированных в МИД пообещали сообщить позже.
В течение одного-двух часов ожидается прибытие третьего борта с эвакуированными.
Енин заявил, что были эвакуированы все украинцы, заявившие о желании выехать из Кабула, но не исключил, что в других городах остались граждане Украины, и пообещал, что эвакуация будет продолжена.
Корреспондент Суспільне опубликовал в Twitter видео приземлившегося в Борисполе самолета ВСУ "Александр Белый":
У Борисполі приземлився літак з евакуйованими людьми з Кабула pic.twitter.com/pj9NoA0ap3— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) August 28, 2021
- 16 августа из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек.
- 21 августа из Кабула вылетел второй украинский самолет с эвакуированными, а 23 августа – третий.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошел теракт, погибли более 100 человек, в том числе американские военные. Ответственность за взрыв взяла на себя международная террористическая организация Исламское государство. Президент США Джо Байден пообещал наказать террористов.
- В Афганистане остаются чуть более 230 граждан Украины и их родственников.
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