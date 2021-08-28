В Киев прилетели два самолета ВСУ с украинцами из Кабула, ожидают третий – видео

В Киеве прилетели два военных самолета из Кабула с украинцами и иностранными гражданами, скоро ожидают третий. Об этом сообщает Суспільне.

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Замглавы МИД Евгений Енин сообщил, что на борту самолетов находятся украинцы и иностранные граждане, в том числе представители СМИ, таких как The Wall Street Journal и Global Mail, а также представители ООН.

Точные цифры эвакуированных в МИД пообещали сообщить позже.

В течение одного-двух часов ожидается прибытие третьего борта с эвакуированными.

Енин заявил, что были эвакуированы все украинцы, заявившие о желании выехать из Кабула, но не исключил, что в других городах остались граждане Украины, и пообещал, что эвакуация будет продолжена.

Корреспондент Суспільне опубликовал в Twitter видео приземлившегося в Борисполе самолета ВСУ "Александр Белый":

У Борисполі приземлився літак з евакуйованими людьми з Кабула pic.twitter.com/pj9NoA0ap3 — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) August 28, 2021

Денис Юдин

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