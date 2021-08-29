UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

90 стран, включая Украину, приняли совместное заявление по эвакуации из Афганистана

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2021, 21:19
90 стран, включая Украину, приняли совместное заявление по эвакуации из Афганистана - Фото
Фото: EPA

Правительства более 90 государств мира приняли совместное заявление по поводу эвакуации из Афганистана, согласно которому Талибан заверил, что все иностранцы и граждане Афганистана, сотрудничавшие на иностранцами, смогут безопасно выехать из страны. Об этом сообщает Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы получили заверения от Талибана, что все иностранные граждане и все афганские граждане, получившие разрешения на поездки от наших стран, смогут безопасно и организованно проследовать в пункты отправления и выехать за пределы страны", – говорится в заявлении.

В документе также говорится, что правительства этих стран будут и дальше выдавать проездные документы определенным группам афганцев.

"Мы отметили публичные заявления Талибана, подтверждающие это понимание", – говорится в заявлении.

Документ, в частности подписали правительства США, Эстонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, других стран мира, а также верховный представитель ЕС по международным делам и генеральный секретарь НАТО.

  • Утром 16 августа тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполонили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.
  • До сих пор тысячи местных жителей находятся у стен аэропорта в надежде улететь из страны. 
  • 31 августа США заканчивают выведение своего контингента из Афганистана. Талибан заявлял, что после 31 августа не позволит проводить эвакуацию из страны. 



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Афганистан талибан эвакуация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 