90 стран, включая Украину, приняли совместное заявление по эвакуации из Афганистана
Правительства более 90 государств мира приняли совместное заявление по поводу эвакуации из Афганистана, согласно которому Талибан заверил, что все иностранцы и граждане Афганистана, сотрудничавшие на иностранцами, смогут безопасно выехать из страны. Об этом сообщает Голос Америки.
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"Мы получили заверения от Талибана, что все иностранные граждане и все афганские граждане, получившие разрешения на поездки от наших стран, смогут безопасно и организованно проследовать в пункты отправления и выехать за пределы страны", – говорится в заявлении.
В документе также говорится, что правительства этих стран будут и дальше выдавать проездные документы определенным группам афганцев.
"Мы отметили публичные заявления Талибана, подтверждающие это понимание", – говорится в заявлении.
Документ, в частности подписали правительства США, Эстонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, других стран мира, а также верховный представитель ЕС по международным делам и генеральный секретарь НАТО.
- Утром 16 августа тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполонили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.
- До сих пор тысячи местных жителей находятся у стен аэропорта в надежде улететь из страны.
- 31 августа США заканчивают выведение своего контингента из Афганистана. Талибан заявлял, что после 31 августа не позволит проводить эвакуацию из страны.
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