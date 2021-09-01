"Таких операций Украина еще не проводила". Боец ГУР рассказал детали эвакуации из Кабула

Непосредственный участник спецоперации по эвакуации людей из Афганистана, сотрудник Главного управления разведки по имени Олег рассказал в интервью Бабелю подробности операции.

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По словам военного, в приоритете были граждане Украины и члены их семей, дальше — те, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание в Украине и члены их семей. Не отказывали также гражданам стран-партнеров.

Разведчик рассказал, что для координации создавали группы в соцсетях, в которых договаривались с желающими вылететь о месте и времени встречи.

Сначала людей пытались забирать у гейта аэропорта в Кабуле. Но до него часто невозможно было добраться.

"В таких случаях мы проводили пешие операции — выходили за пределы аэропорта и сопровождали людей пешком. Это было сложно. Потом решили, что лучше собирать людей в автобусы и пытаться завозить через ворота, которые контролировали американцы", – сказал Олег.

"Мы также забирали людей из самого Кабула. Ходили туда, куда не выходил больше никто — ни британцы, ни американцы. Когда попадали за первый периметр аэропорта, выгружали всех из автобуса, разделяли мужчин и женщин, проводили полный досмотр и заставляли выбрасывать еду, воду и скоропортящиеся продукты. У нас было свое питание — сухпайки. Потом сверяли списки с документами и везли непосредственно к самолету, где люди ожидали вылета", – продолжил он.

По словам военного, украинские бойцы ходили в Кабул в полном обмундировании. Талибы, по его словам, относились к этому спокойно.

"Единственное, что нас выдавало, — яркие цветные флажки Украины. Мы цепляли их везде — на шлемы, на плечи. Мы хотели, чтобы люди с украинским гражданством видели, что мы украинские военные", – сказал Олег.

По его словам, в Кабуле сейчас "анархия и хаос", законы не работают.

"К примеру, те 12 украинцев, с которыми мы связывались, рассказывали, что не могут выйти из места, где находятся, потому что вокруг просто зомбиленд: с тебя сразу все начинают срывать, отбирают сумки. Во время каждого своего выхода мы всем своим видом показывали, что должны вывести людей и сделаем это любой ценой", – рассказал военный.

По его словам, в город бойцы выходили по три-четыре раза в день, иногда безрезультатно. Всего миссия продолжалась с 16 по 28 августа

Также военный рассказал, что украинцы выходили к воротам Abbey Gate, где произошел теракт. За час до взрыва они забрали оттуда группу людей.

Представитель ГУР сообщил, что разведчикам удалось эвакуировать около 700 человек.

"За всю историю независимой Украины таких операций не было никогда. Не каждая даже суперразвитая армия мира решится провести такую операцию в тех условиях, в которых ее провели мы, — очень высокий риск и большая опасность для эвакуационной группы", – отметил Олег.

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Вадим Ребрина

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