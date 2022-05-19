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Красный Крест зарегистрировал сотни бойцов, которые вышли с Азовстали в Мариуполе

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 15:14
Красный Крест зарегистрировал сотни бойцов, которые вышли с Азовстали в Мариуполе - Фото
Бойцы с Азовстали (фото - AP Photo, Alexei Alexandrov)

Красный Крест документально зарегистрировал с 17 мая "сотни" украинских бойцов, которые вышли с завода Азовсталь в оккупированном Россией Мариуполе по процессу, называемому официальным Киевом эвакуацией. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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"Операция продолжалась в среду и четверг (18-19 мая. — Прим. ред.)", – уточнили там.

Красный Крест так же как и Россия, называет бойцов "военнопленными". Там добавили, что они не участвуют в перевозке бойцов "в места их содержания".

СПРАВКАЗавод Азовсталь за три месяца большой войны стал символом украинского сопротивления. Бои за Мариуполь, где находится предприятие, начались на второй день полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Все это время защитники Мариуполя находились/находятся в окружении. Город практически разрушен Россией. 16 мая с Азовстали после долгих и сложных переговоров началась эвакуация, но в оккупацию или в РФ. Там хотят запретить обмен на российских военнопленных ради показательного судилища. Основатель полка "Азов" Билецкий призвал воздержаться от комментариев, чтобы не навредить бойцам, а МО просит не слушать РФ о ситуации – "это для внутреннего потребления".

При регистрации, "которой способствовал МККК", заполнялись анкеты с указанием личных данных: ФИО, дата рождения и ближайший родственник. В Красном Кресте уточнили, что это позволит им "отслеживать тех, кто попал в плен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями".

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Организация напомнила, что по Женевским конвенциям 1949 года она должна иметь непосредственный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания, ей должно быть разрешено проводить беседы с ними без свидетелей, а продолжительность и частота таких посещений не должны ограничиваться необоснованно.

"Красный Крест поддерживает конфиденциальный диалог со сторонами конфликта относительно их обязательств по международному гуманитарному праву", – подытожили в пресс-службе.

Евгений Пилипенко
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