Красный Крест зарегистрировал сотни бойцов, которые вышли с Азовстали в Мариуполе

Красный Крест документально зарегистрировал с 17 мая "сотни" украинских бойцов, которые вышли с завода Азовсталь в оккупированном Россией Мариуполе по процессу, называемому официальным Киевом эвакуацией. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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"Операция продолжалась в среду и четверг (18-19 мая. — Прим. ред.)", – уточнили там.

Красный Крест так же как и Россия, называет бойцов "военнопленными". Там добавили, что они не участвуют в перевозке бойцов "в места их содержания".

При регистрации, "которой способствовал МККК", заполнялись анкеты с указанием личных данных: ФИО, дата рождения и ближайший родственник. В Красном Кресте уточнили, что это позволит им "отслеживать тех, кто попал в плен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями".

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Организация напомнила, что по Женевским конвенциям 1949 года она должна иметь непосредственный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания, ей должно быть разрешено проводить беседы с ними без свидетелей, а продолжительность и частота таких посещений не должны ограничиваться необоснованно.

"Красный Крест поддерживает конфиденциальный диалог со сторонами конфликта относительно их обязательств по международному гуманитарному праву", – подытожили в пресс-службе.

18 мая президент Зеленский сообщил, что в эвакуации бойцов с Азовстали участвуют "влиятельные международные посредники".

По данным ISW, Россия 18 мая продолжала бомбить Азовсталь: там все еще есть украинские военные.

Евгений Пилипенко

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