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Кремль анонсировал фейковые "референдумы" на захваченных Россией территориях Украины

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 14:37
Кремль анонсировал фейковые
Дмитрий Песков и Владимир Путин в 2019 году (фото - ЕРА)

Власти страны-оккупанта России анонсировали фейковые "референдумы" на захваченных с 24 февраля украинских территориях. Об этом на брифинге без конкретики заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь лидера российских оккупантов Владимира Путина.

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Его спросили, как стыкуются слова Путина в феврале, что РФ не собирается оккупировать украинские земли, с тем, что как раз это и происходит.

Песков заявил, что "все действия имеют свою предтечу" и "предтечей любых действий в этом плане может быть исключительно выражение воли жителей этих районов".

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Отвечая на вопрос о "статусе" временно оккупированных РФ территорий Украины, он заявил, что "без выражения воли жителей, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может".

Сегодня, 19 мая, в нелегитимной Госдуме РФ зарегистрировали законопроект, в котором предлагается разрешить Путину создавать временные администрации вне России.

С начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022-го Россия захватила почти всю Луганскую область, юг Донецкой, большую часть Запорожской и Херсонской областей, а также северо-восток Харьковской.

  • 18 мая вице-премьер РФ Хуснуллин заявил, что Запорожская область "должна быть в дружественной российской семье". Аналогичные намерения оккупанты высказывали и относительно Херсонской области.
  • 17 мая советник главы ОП Подоляк заявил, что переговоры с РФ приостановлены; их возобновят, когда из Москвы последует конкретика, а сейчас "нет смысла мешать падению этой чудаковатой империи".
  • 18 мая глава МИД Кулеба назвал четыре элемента победы Украины, они включают возвращение Крыма и Донбасса.
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