Укрэнерго ответило оккупантам на "предложение" покупать электроэнергию с захваченной ЗАЭС

Заявление властей страны-оккупанта о готовности продавать Украине электроэнергию с захваченной ими Запорожской атомной электростанции или направлять ее в Россию – попытка Москвы сорвать переговоры Киева с ЕС по экспорту э/э. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго в Telegram.

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Там отметили, что "какой-то чиновник страны-агрессора в ожидании суда над военными преступниками что-то сказал".

"Обычно системный оператор не комментирует заявления преступников", пишут в Укрэнерго, но так как это конкретное было "явно направлено на международную аудиторию", в компании напомнили:

→ ЗАЭС находится в украинской сети и под контролем украинских специалистов;

→ энергосистема Украины сейчас не имеет физических связей с энергосистемой России, поэтому поставки э/э с украинских электростанций в Россию пока физически невозможны;

→ любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма, и те, кто создаст такую ​​угрозу, будут нести ответственность за это со всеми вытекающими последствиями.

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"Поскольку украинская сеть отсоединена от России и Беларуси, российские чиновники могут обещать поставки любой э/э разве что крейсеру "Москва". Говорят, у него перебои с питанием и ограниченная мобильность", – добавили в Укрэнерго.

Электроэнергетическое предприятие подчеркивает, что цель заявления оккупантов очевидна: дестабилизировать активные переговоры с ЕС по открытию экспорта э/э из Украины.

"Но россиянам не удастся этого сделать. В ЕС все понимают, что украинская сеть – европейская", – подытожили в Укрэнерго.

18 мая вице-премьер РФ Хуснуллин приехал во временно оккупированный Мелитополь и заявил, что Россия "готова продавать" Украине электроэнергию ЗАЭС.

Глава Запорожской ОВА Старух считает, что для России АЭС – "как чемодан без ручки: они сами оттуда уйдут".

Евгений Пилипенко

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