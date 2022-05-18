UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Укрэнерго ответило оккупантам на "предложение" покупать электроэнергию с захваченной ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 21:37
Укрэнерго ответило оккупантам на
Фото: пресс-служба ЗАЭС

Заявление властей страны-оккупанта о готовности продавать Украине электроэнергию с захваченной ими Запорожской атомной электростанции или направлять ее в Россию – попытка Москвы сорвать переговоры Киева с ЕС по экспорту э/э. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там отметили, что "какой-то чиновник страны-агрессора в ожидании суда над военными преступниками что-то сказал".

"Обычно системный оператор не комментирует заявления преступников", пишут в Укрэнерго, но так как это конкретное было "явно направлено на международную аудиторию", в компании напомнили:

→ ЗАЭС находится в украинской сети и под контролем украинских специалистов;
→ энергосистема Украины сейчас не имеет физических связей с энергосистемой России, поэтому поставки э/э с украинских электростанций в Россию пока физически невозможны;
→ любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма, и те, кто создаст такую ​​угрозу, будут нести ответственность за это со всеми вытекающими последствиями.

Читайте мнение: Теперь украинская э/э течет в ЕС, а европейская – в Украину. Почему это важно

"Поскольку украинская сеть отсоединена от России и Беларуси, российские чиновники могут обещать поставки любой э/э разве что крейсеру "Москва". Говорят, у него перебои с питанием и ограниченная мобильность", – добавили в Укрэнерго.

СПРАВКА. Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. Российские военные захватили ее после танкового обстрела в ночь на 4 марта 2022 года. Непосредственно на площадке ЗАЭС оккупанты держат тяжелую военную технику и боеприпасы, фактически превратив станцию ​​в военную базу. Время от времени над ЗАЭС пролетают крылатые ракеты россиян. Энергоатом пишет, что те терроризируют персонал станции и население города-спутника.

Электроэнергетическое предприятие подчеркивает, что цель заявления оккупантов очевидна: дестабилизировать активные переговоры с ЕС по открытию экспорта э/э из Украины.

"Но россиянам не удастся этого сделать. В ЕС все понимают, что украинская сеть – европейская", – подытожили в Укрэнерго.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оккупация АЭС коллаборационизм Укрэнерго электроэнергия Энергодар Запорожская АЭС марат хуснуллин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 