Оккупанты пытают персонал Запорожской АЭС и заставили записать обращение – Энергоатом

Персонал захваченной россиянами Запорожской атомной станции подвергается пыткам. Также войска оккупантов заставили руководство станции записать обращение, которое планируют использовать в пропагандистских целях. Об этом в Telegram сообщает Энергоатом.

Сотрудников Запорожской АЭС уже четыре дня держат в заложниках. Внутри станции находятся около 500 русских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены, заявили в Энергоатом.

"Мы призываем наших международных партнеров принять все меры для того, чтобы запретить ведение боевых действий вокруг атомных станций, вывести оккупационные войска из захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной", – говорит Энергоатом.

По словам компании, авария на атомных станциях в результате применения россиянами оружия приведет к катастрофе общеевропейского масштаба.

7 марта Энергоатом сообщил, что оккупанты завезли 14 журналистов-пропагандистов на Запорожскую атомную электростанцию, которые готовят информационную атаку на Энергоатом, чтобы оправдать "ядерный терроризм захватчиков".

Юрий Смирнов

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