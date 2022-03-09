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Оккупанты пытают персонал Запорожской АЭС и заставили записать обращение – Энергоатом

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 08:17
Оккупанты пытают персонал Запорожской АЭС и заставили записать обращение – Энергоатом - Фото
Запорожская АЭС. Фото: пресс-служба НАЭК "Энергоатом"

Персонал захваченной россиянами Запорожской атомной станции подвергается пыткам. Также войска оккупантов заставили руководство станции записать обращение, которое планируют использовать в пропагандистских целях. Об этом в Telegram сообщает Энергоатом.

Сотрудников Запорожской АЭС уже четыре дня держат в заложниках. Внутри станции находятся около 500 русских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены, заявили в Энергоатом.

"Мы призываем наших международных партнеров принять все меры для того, чтобы запретить ведение боевых действий вокруг атомных станций, вывести оккупационные войска из захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной", – говорит Энергоатом.

По словам компании, авария на атомных станциях в результате применения россиянами оружия приведет к катастрофе общеевропейского масштаба.

  • 7 марта Энергоатом сообщил, что оккупанты завезли 14 журналистов-пропагандистов на Запорожскую атомную электростанцию, которые готовят информационную атаку на Энергоатом, чтобы оправдать "ядерный терроризм захватчиков".
Юрий Смирнов
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пытки НАЭК Энергоатом Запорожская АЭС
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