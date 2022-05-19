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В Думе хотят наделить Путина полномочиями создавать оккупационные администрации в Украине

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 12:56
В Думе хотят наделить Путина полномочиями создавать оккупационные администрации в Украине - Фото
Фото: Госдума РФ

Члены нелегитимной Государственной думы РФ зарегистрировали законопроект, которым предлагается предоставить Владимиру Путину полномочия по созданию временных администраций вне России. Проект подготовила группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

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Законопроект направлен прежде всего на создание таких структур в оккупационной зоне на территории Украины.

  • Россия в ходе большой войны оккупировала почти всю Луганскую область, юг Донецкой области, большую часть Запорожской и Херсонской областей, а также северо-восток Харьковщины.
  • 18 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Запорожская область должна остаться под оккупацией в "дружественной российской семье".
  • Такие же намерения российские власти высказывали и по Херсонской области.
Андрей Водяный
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война владимир путин госдума
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