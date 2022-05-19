Россия продолжает бомбить Азовсталь: там все еще есть украинские военные – ISW
По данным американского Института по изучению войны (ISW), российские оккупанты не прекращают бить по инфраструктуре завода "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на сложный процесс эвакуации оттуда украинских защитников.
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Как пишут эксперты аналитического центра в Вашингтоне, армия РФ "продолжает наносить воздушные и артиллерийские удары" по меткомбинату.
"Это указывает на то, что остатки украинской обороны все еще находятся на заводе, несмотря на эвакуацию в последние несколько дней", – сделали вывод в ISW.
"18.05.2022, Азовсталь. Боротьба триває", – написал в Twitter майор Богдан Кротевич, начальник штаба полка "Азов", который по-прежнему находится на меткомбинате.
Как отмечают в ISW, российские власти планируют сравнять Азовсталь с землей "после завершения его захвата, что напрямую подрывает большое стратегическое экономическое значение захвата завода".
- 16 мая в Генштабе ВСУ заявили, что с Азовстали вывезли в оккупацию 53 тяжелораненых бойца и еще 211 военных. Reuters со ссылкой на очевидца пишет, что "более 250" защитников вывезли в Еленовку.
- В нелегитимной Госдуме РФ предложили запретить обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных. Министр реинтеграции Верещук сказала, что раненых защитников Азовстали обменяют, "когда стабилизируется их состояние". В СК РФ заявили, что "допросят" бойцов.
- 18 мая президент Зеленский сообщил, что в эвакуации участвуют "влиятельные международные посредники".
- Основатель полка "Азов" и лидер "азовского" движения Билецкий также призвал воздержаться от комментариев и оценок, чтобы не навредить бойцам, а Минобороны просит не слушать РФ о ситуации – "это для внутреннего потребления".
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