Россия продолжает бомбить Азовсталь: там все еще есть украинские военные – ISW

По данным американского Института по изучению войны (ISW), российские оккупанты не прекращают бить по инфраструктуре завода "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на сложный процесс эвакуации оттуда украинских защитников.

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Как пишут эксперты аналитического центра в Вашингтоне, армия РФ "продолжает наносить воздушные и артиллерийские удары" по меткомбинату.

"Это указывает на то, что остатки украинской обороны все еще находятся на заводе, несмотря на эвакуацию в последние несколько дней", – сделали вывод в ISW.

СПРАВКА. Завод "Азовсталь" за три месяца большой войны стал символом украинского сопротивления. Бои за Мариуполь, где находится предприятие, начались на второй день полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Все это время защитники Мариуполя находились/находятся в окружении. Город практически разрушен Россией.

"18.05.2022, Азовсталь. Боротьба триває", – написал в Twitter майор Богдан Кротевич, начальник штаба полка "Азов", который по-прежнему находится на меткомбинате.

Как отмечают в ISW, российские власти планируют сравнять Азовсталь с землей "после завершения его захвата, что напрямую подрывает большое стратегическое экономическое значение захвата завода".

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Евгений Пилипенко

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