Джонсон о переговорах с Путиным: Нельзя иметь дело с крокодилом, доедающим твою ногу
С крокодилом, который пытается отхватить вам ногу, не договариваются. Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос Bloomberg о перспективе мирных переговоров с лидером российских оккупантов Владимиром Путиным.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Как можно иметь дело с крокодилом, когда он уже доедает половину вашей левой ноги? Этому парню совершенно нельзя доверять", – сказал он.
"How can you deal with a crocodile when it's in the middle of eating your left leg?"— Bloomberg UK (@BloombergUK) May 27, 2022
Prime Minister Boris Johnson is asked about negotiating with Vladimir Putin to end the war in Ukraine
More from @BloombergTV's exclusive interview: https://t.co/IuAypnJCA5 pic.twitter.com/nezMP46pPL
Глава британского правительства добавил, что "очень и очень важно, чтобы нас не убаюкивал невероятный героизм украинцев, оттеснивших русских от врат Киева", и поддержал передачу ВСУ западных РСЗО.
Читайте также: Ракетный удар по полигону Нацгвардии в Днепре: около 10 погибших, десятки раненых – Корбан
По словам Джонсон, один из способов, как можно закончить войну — чтобы Путин заявил в РФ, что "денацификация Украины произошла", и теперь он якобы "может уйти с достоинством и честью".
Премьер добавил, что это не означает, что он поддерживает пропаганду РФ о "нацистах в Украине": речь о том, что у российского диктатора "есть политическая свобода маневра, чтобы положить этому конец".
- 26 мая сообщалось, что США якобы обсуждают с Украиной опасность эскалации в случае глубинного удара по территории РФ.
Комментарии