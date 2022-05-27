UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Джонсон о переговорах с Путиным: Нельзя иметь дело с крокодилом, доедающим твою ногу

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 14:26
Джонсон о переговорах с Путиным: Нельзя иметь дело с крокодилом, доедающим твою ногу - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

С крокодилом, который пытается отхватить вам ногу, не договариваются. Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос Bloomberg о перспективе мирных переговоров с лидером российских оккупантов Владимиром Путиным

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Как можно иметь дело с крокодилом, когда он уже доедает половину вашей левой ноги? Этому парню совершенно нельзя доверять", – сказал он.

Глава британского правительства добавил, что "очень и очень важно, чтобы нас не убаюкивал невероятный героизм украинцев, оттеснивших русских от врат Киева", и поддержал передачу ВСУ западных РСЗО.

Читайте также: Ракетный удар по полигону Нацгвардии в Днепре: около 10 погибших, десятки раненых – Корбан

По словам Джонсон, один из способов, как можно закончить войну — чтобы Путин заявил в РФ, что "денацификация Украины произошла", и теперь он якобы "может уйти с достоинством и честью".

Премьер добавил, что это не означает, что он поддерживает пропаганду РФ о "нацистах в Украине": речь о том, что у российского диктатора "есть политическая свобода маневра, чтобы положить этому конец".

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин Борис Джонсон крокодил военная помощь союзники
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 