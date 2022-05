Джонсон о переговорах с Путиным: Нельзя иметь дело с крокодилом, доедающим твою ногу

С крокодилом, который пытается отхватить вам ногу, не договариваются. Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос Bloomberg о перспективе мирных переговоров с лидером российских оккупантов Владимиром Путиным.

"Как можно иметь дело с крокодилом, когда он уже доедает половину вашей левой ноги? Этому парню совершенно нельзя доверять", – сказал он.

"How can you deal with a crocodile when it's in the middle of eating your left leg?"



Prime Minister Boris Johnson is asked about negotiating with Vladimir Putin to end the war in Ukraine



