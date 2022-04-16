Москва запретила Борису Джонсону, Лиз Трасс и другим британским политикам ездить в Россию
16.04.2022, 13:25
Борис Джонсон (Фото - EPA)
Премьер-министру Борис Джонсону, главе Форин Оффис Лиз Трасс, министру обороны Бену Уоллесу и еще десяти другим членам правительства и политикам Великобритании запретили въезд в Россию. О соответствующем заявлении МИД РФ сообщает Reuters.
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Кремль считает, что британское руководство предприняло против России "беспрецедентные враждебные действия", а именно ввело санкции против высших российских чиновников.
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