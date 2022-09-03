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Окончание войны будет, возможно, еще более сложным, чем ее начало – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 23:27
Окончание войны будет, возможно, еще более сложным, чем ее начало – Арестович - Фото
Алексей Арестович (Фото - скриншот из видео)

Начало контрнаступления – это всегда крайне сложно и тяжело, расчет на то, что после двух-трех рывков российская оборона в значительной степени "повалится" и следующие успехи будут уже более простыми. Об этом сказал внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Фейгин Live.

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"Два-три первых Эвереста нам нужно взять, и они будут реально сложными", – считает Арестович.

Он подчеркивает, что "завершение войны и победа в войне могут оказаться в каком-то смысле тяжелее, чем начало войны – по ресурсам, по крови, по тяжести, по психологическим усилиям".

Арестович считает, что в нынешнем противостоянии на южном участке "победит тот, у кого воля сильнее", и победить россиян сложно, так как они тоже демонстрируют сильную волю. 

"Наша задача – поломать их волю, а это просто не бывает. Они не отдадут так просто Херсонскую область и всю завоеванную территорию. Это будет – кто кого поломает. И мы ломаем. Но быстро это не будет, и крови будет много". 

Победа Украины в этом противостоянии, полагает Арестович, будет обусловлена тем, что "это наша земля, поэтому у нас с мотивацией и с волевой составляющей все в порядке", а россиянам мотивацию приходится "черпать из упрямства, из веры в "великую российскую идею", просто из профессионализма военного, умения навязать свою волю и себе, и противнику".

По его мнению, в этом противостоянии по обе стороны фронта "серьезные и волевые люди, которые друг другу ломают хребты". 

"Мы их поломаем, но просто это не будет", – говорит Арестович.

 Читайте также: Наступление ВСУ в Херсонской области. Армия России отрезана от поставок из Крыма – глава ОВА

Сергій Бережний
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