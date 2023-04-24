Путин воюет за свою жизнь, а не за Россию. Он не остановится только в Украине — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин воюет за свою жизнь, а не Россию в Украине. Об этом он сообщил в интервью каналу Al Arabia.

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По его словам, Украина благодарна союзникам за военную помощь, однако они также поддерживают этим самих себя.

Он отметил, что всем ясно — Россия не остановится только в Украине, однако Украина может остановить РФ.

"Итак, наши союзники, поддержите нас, потому что в первую очередь это дешевая цена, которую вам придется заплатить, потому что Россия пойдет дальше этого. Путин борется за свою жизнь в Украине, а не за его страну", — резюмировал глава государства.

17 июля 2022 года командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.

В начале июня американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.

Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.

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Дмитро Гриниченко

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