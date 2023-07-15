Фінляндія про "невдячність": Допомога Україні – не благодійність, вона воює за нас

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен дорікнула Заходу за заяви про те, що Київ не вдячний за підтримку, яку він отримує. Про це Валтонен сказала в інтерв'ю Financial Times.

Фінляндія відповіла на заяви, що пролунали на саміті НАТО, про те, що Україна не виявляє достатньої подяки Заходу за підтримку, заявивши, що допомогу українцям не слід розглядати як благодійність.

"Нам на Заході потрібно зрозуміти, що це не благодійність, тому що Україна бореться за нас. Вони борються за нашу свободу та архітектуру європейської безпеки", – заявила Валтонен в інтерв'ю.

Глава МЗС Фінляндії зазначила, що Захід, як і раніше, прихильний до України то що це в його інтересах.

"Я не сказала б, що є якась втома, і я сподіваюся, що її ніколи не буде", – сказала Валтонен.

Але вона додала: "Є правда в тому, що Європі також потрібно робити більше. І я думаю, що якою б сумною не була війна, ключовим висновком стало те, що в Європі раптово з'явилося усвідомлення того, що нам потрібно інвестувати в нашу оборону набагато більше, ніж ми робили раніше".

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