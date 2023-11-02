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Путин продолжает ядерный шантаж. Россия отозвала ратификацию договора о запрете испытаний

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 11:34
Путин продолжает ядерный шантаж. Россия отозвала ратификацию договора о запрете испытаний - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин подписал документ об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Об этом сообщили пропагандистские медиа, подконтрольные Кремлю.

Ранее соответствующий "закон" был принят депутатами нелегитимной Государственной думы РФ.
Речь идет об отмене ратификации договора 2000 года.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — многосторонний международный договор, направленный на запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Договор принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.

Документ расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введенный договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.

Он состоит из преамбулы, 17 статей, двух приложений и протокола. В соответствии со статьей I договора:

— Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

— Каждое государство-участник обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва.

  • 4 октября президент Зеленский, ссылаясь на прогнозы ГУР, заявил, что до конца года Россия усилит ядерные угрозы.
  • Пропагандистка РФ Симоньян призвала устроить ядерный взрыв над Сибирью. Секретарь СНБО Данилов отреагировал – говорит, что россияне не знают, чем угрожать Украине, а потому начинают возвращать ядерный шантаж.
  • По данным ГУР, Россия с лета готовит ядерное оружие, но говорить о реальной угрозе рано.
  • 18 октября Госдума РФ отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. У Кулебы призвали мир отреагировать на очередные провокации со стороны Москвы.

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Дмитрий Гриниченко
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