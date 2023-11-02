Путин продолжает ядерный шантаж. Россия отозвала ратификацию договора о запрете испытаний
Российский диктатор Владимир Путин подписал документ об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Об этом сообщили пропагандистские медиа, подконтрольные Кремлю.
Документ расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введенный договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.
Он состоит из преамбулы, 17 статей, двух приложений и протокола. В соответствии со статьей I договора:
— Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.
— Каждое государство-участник обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва.
- 4 октября президент Зеленский, ссылаясь на прогнозы ГУР, заявил, что до конца года Россия усилит ядерные угрозы.
- Пропагандистка РФ Симоньян призвала устроить ядерный взрыв над Сибирью. Секретарь СНБО Данилов отреагировал – говорит, что россияне не знают, чем угрожать Украине, а потому начинают возвращать ядерный шантаж.
- По данным ГУР, Россия с лета готовит ядерное оружие, но говорить о реальной угрозе рано.
- 18 октября Госдума РФ отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. У Кулебы призвали мир отреагировать на очередные провокации со стороны Москвы.
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