В Беларуси строят военную базу. Россия может хранить там ядерное оружие – фото NYT

Фото: NYT/Maxar

Недалеко от белорусского города Осиповичи с марта 2023 года идет строительство военной базы, на которой Россия может хранить ядерное оружие. Соответствующие спутниковые снимки от Maxar проанализировали журналисты американской газеты The New York Times.

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В частности, на базе в Осиповичах, в 190 км от границы с Украиной, появилось новое трехслойное ограждение, была реконструирована крытая территория и эстакада для загрузки грузовиков. Реконструкции также соответствуют структурам, которые можно увидеть на других бывших советских ядерных хранилищах, отмечает NYT.

Базу прикрывает противовоздушная оборона, а рядом с ней есть часть с "Искандерами", которые могут запускать ракеты с ядерными зарядами, выяснили журналисты.

Поскольку ядерные программы очень засекречены, вполне возможно, что в Беларуси есть и другие места, где Россия хранит боеголовки – и Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них на объект в Осиповичи, хотя все указывает на противоположное, указывает газета.

Бывший сотрудник Пентагона по уменьшению оборонной угрозы Уильям Мун заявил, что конструкции на военной базе напоминают ему российские хранилища ядерных боеголовок, которые он видел лично.

В мае 2023 года Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, который предусматривал уничтожение избыточного оружия. Также в РФ отменили действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и приостановили участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В апреле 2024 года Россия ветировала проект резолюции Совета Безопасности ООН против распространения оружия, в частности ядерного, в космическом пространстве.

6 мая Минобороны РФ сообщило, что по поручению диктатора Владимира Путина ради "повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач" Генштаб РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений с ракетными соединениями с привлечением авиации и флота.

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