"Безрассудная риторика, мы ничего не видим". США считают, что ядерные угрозы России – блеф

Джон Кирби (Фото: ЕРА/Yuri Gripas)

США не видят никаких признаков подготовки Россией к использованию ядерного оружия, несмотря на "агрессивную риторику" страны. Об этом на брифинге заявили координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби и спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Голос Америки.

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Кирби назвал угрозы России "безрассудным и безответственным бряцанием" ядерным арсеналом. Он заявил, что США продолжают следить за ситуацией, однако на данный момент ничто не свидетельствует о подготовке к использованию Москвой ядерного оружия.

"Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря на безрассудную риторику, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания", – сказал представитель Белого дома.

Миллер добавил, что риторика РФ была "безответственной и безрассудной" на протяжении всей войны против Украины.

"Несмотря на то, что мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также – никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", – заявил он.

6 мая Минобороны РФ сообщило, что по поручению диктатора Владимира Путина для "повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач" Генштаб РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями с привлечением авиации и флота.

В мае 2023 года Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, который предусматривал уничтожение избыточного оружия. Также в РФ отменили действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и приостановили участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В апреле 2024 года Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН против распространения оружия, в том числе ядерного, в космическом пространстве.

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