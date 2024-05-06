Путин поручил провести учения по применению тактического ядерного оружия. ГУР отслеживает

Юсов отметил, что разведка собирает информацию о запланированных в РФ учениях, однако ядерный шантаж – стабильная тактика режима Путина

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Главное управление разведки Минобороны собирает информацию о запланированных в России учениях с использованием нестратегического ядерного оружия, но "эпохальной" новости в этом нет. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Утром 6 мая Минобороны РФ сообщило, что по поручению российского диктатора Владимира Путина в целях "повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач" Генштаб РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений с ракетными соединениями с привлечением авиации и флота.

"В ходе учений будет осуществлен комплекс мер по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", – сказано в сообщении.

В ведомстве Сергея Шойгу одной из целей учений назвали готовность ответить на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес государства-агрессора РФ.

Юсов заявил, что чего-то нового в подобных сообщениях россиян, кроме информационного эффекта, нет.

"Понятно, что вся необходимая информация собирается. Над этим работают и украинские спецслужбы, да и собственно весь мир. Ядерный шантаж – это стабильная тактика режима Путина. Какой-то эпохальной новости здесь нет", – сказал представитель ГУР.

В мае 2023 года Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, который предусматривал уничтожение избыточного оружия. Также в РФ отменили действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и приостановили участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В апреле 2024 года Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН против распространения оружия, в том числе ядерного, в космическом пространстве.

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