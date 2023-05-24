Россия окончательно вышла из договора об обычных вооруженных силах в Европе

Верхняя палата нелегитимного парламента РФ проголосовала за денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который действовал с 1992 года между странами НАТО и странами распавшейся Организации Варшавского договора.

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Так называемый "Совет Федерации" страны-агрессора окончательно денонсировал Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), участником которого Россия была с момента его вступления в силу в ноябре 1992 года как правопреемница СССР.

Договор устанавливает ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для стран-участниц.

Россия приостановила участие в ДОВСЕ в июле 2007 года, согласившись продолжить работу в Совместной консультативной группе.

В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. В МИД Украины тогда заявили, что этот шаг "может привести к непропорциональному наращиванию Россией вооружений, получению односторонних преимуществ и опасности новой агрессии РФ в Европе". Руководство НАТО выразило разочарование таким шагом России.

10 мая 2023 года российский диктатор Владимир Путин приказал полностью расторгнуть ДОВСЕ.

21 февраля 2023 года Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

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