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Росія остаточно вийшла з договору про звичайні збройні сили в Європі

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 17:04
Росія остаточно вийшла з договору про звичайні збройні сили в Європі - Фото
Володимир Путін (Фото - EPA)

Верхня палата нелегітимного парламенту РФ проголосувала за денонсацію договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), який діяв з 1992 року між країнами НАТО і країнами Організації Варшавського договору, що розпалася.

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Так звана Рада Федерації країни-агресора остаточно денонсувала договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), учасником якого Росія була з моменту набуття ним чинності в листопаді 1992 року як правонаступниця СРСР.

Договір встановлює обмеження на кількість звичайних озброєнь та бойової техніки для країн-учасниць.

Росія призупинила участь у ДЗЗСЄ у липні 2007 року, погодившись продовжити роботу у Спільній консультативній групі.

У березні 2015 року влада РФ оголосила, що припиняє участь у засіданнях Спільної консультативної групи з ДЗЗСЄ. У МЗС України тоді заявили, що цей крок "може призвести до непропорційного нарощування Росією озброєнь, отримання односторонніх переваг та небезпеки нової агресії РФ у Європі". Керівництво НАТО висловило розчарування таким кроком Росії.

10 травня 2023 року російський диктатор Володимир Путін наказав повністю розірвати ДЗЗСЄ.

  • 21 лютого 2023 року Путін заявив, що РФ "зупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) і готується до проведення випробувань ядерної зброї.
Сергій Бережний
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договірденонсаціяДЗЗСЄ
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